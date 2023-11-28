Фура на МКАД перегородила почти всю проезжую часть после ДТП Фура на МКАД врезалась в отбойник и перегородила четыре полосы движения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На МКАД произошло ДТП с участием фуры, которая почти полностью перекрыла движение в результате аварии, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Инцидент зафиксирован на юго-западе Москвы. Сейчас движение осуществляется по одной полосе из пяти.

На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. <...> Движение осуществляется по одной полосе из пяти, — говорится в сообщении.

На опубликованном видео показано, как в ходе движения фуру занесло вправо, в результате чего она врезалась в отбойник и ее закрутило по всей проезжей части. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Днем 27 ноября сообщалось, что легковой автомобиль зажало между двумя грузовиками на внешней стороне шестого километра МКАД. Из-за аварии движение на данном участке оказалось затруднено, автомобили ехали по трем полосам из пяти. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Ранее четыре авто попали в аварию в Москве: легковой автомобиль занесло, он зацепил фуру и врезался еще в две машины. В Сети опубликовали видео дорожного происшествия. Автомобили столкнулись на внутренней стороне 43-го км автодороги перед развязкой с Ленинским проспектом.