ФСБ задержала подполковника из института МВД ФСБ задержала подполковника из института МВД за мошенничество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФСБ России задержала специалиста по борьбе с экстремизмом из института МВД, подполковника Сергея Бендзяка, сообщает РБК со ссылкой на источники. Его подозревают в крупном мошенничестве, связанном с незаконной постройкой в Москве.

Как отмечается, старший научный сотрудник НИЦ № 3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД мог пообещать бизнесменам содействие в регистрации незаконной постройки, которая вскоре была снесена решением московских властей.

За это они получили 5 млн рублей, заведомо зная, что не смогут выполнить данное обещание, — рассказал источник.

Помимо этого следствие проверяет Бендзяка на причастность к еще нескольким эпизодам дела, говорится в сообщении.

В прошлом задержанный был заместителем руководителя подразделения МУРа. Источник агентства уточняет, что Бендзяк вел дело бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева.

В институте МВД стал автором научной работы по оперативно-розыскным мероприятиям по выявлению организованных групп экстремистской направленности в сети Интернет.

Ранее сообщалось о задержании организатора экскурсии по коллекторам Москвы, где погибли восемь человек. Помимо него был задержан генеральный директор фирмы ООО «Спутник» Александр Ким. Его компания продавала билеты на экскурсию по подземным коллекторам Неглинки.