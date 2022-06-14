ФСБ задержала москвичку по подозрению в госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы Завалишину Е. С., подозреваемую в госизмене, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что следователи направили в суд ходатайство о заключении ее под стражу. Подробности дела пока не раскрываются.

Органами ФСБ задержана жительница Москвы, гражданка РФ Завалишина Е. С. Она подозревается в госизмене. Следствие требует ее ареста, — сказано в сообщении.

Информацию о задержании подтверждают данные из картотеки Лефортовского суда Москвы. Ходатайство о заключении подозреваемой под стражу будет рассмотрено 14 июня.

Максимальное наказание за государственную измену — 20 лет лишения свободы.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима старшего лейтенанта Вооруженных сил России Руслана Артыкова за аналогичное преступление. Отмечается, что офицер был признан виновным в сотрудничестве с военной разведкой Украины.