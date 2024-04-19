ФСБ задержала москвича, распространявшего вредоносное ПО через Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали москвича, причастного к распространению вредоносного программного обеспечения через Telegram, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области. По данным ведомства, мужчина 1990 года рождения находил покупателей, а затем присылал им файлы, содержащие ПО, ключ активации и поясняющее видео.

УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность жителя Москвы 1990 года рождения, причастного к распространению компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, модифицирования и копирования компьютерной информации, — уточнили в УФСБ.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Министерство юстиции США выдвинуло обвинение россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву в связи с участием в известной хакерской группировке LockBit. Двух граждан РФ считают ответственными за распространение вредоносных программ в составе преступной организации.