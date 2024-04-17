Задержан новый фигурант дела о покушении на экс-сотрудника СБУ в Москве ТАСС: задержан доставивший части бомбы для подрыва экс-сотрудника СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ задержала нового фигуранта дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, сообщили ТАСС в Центре общественных связей службы. Задержан гражданин России и Молдавии, который доставил компоненты для взрывного устройства.

Федеральной службой безопасности задержан гражданин России и Молдавии 1994 года рождения, осуществивший в качестве курьера доставку в Россию из-за рубежа компонентов радиоуправляемого взрывного устройства, с применением которого 12 апреля 2024 года в Москве по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка совершен подрыв автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника украинской спецслужбы, — говорится в заявлении ЦОС ФСБ.

По данным службы, сотрудники СБУ закамуфлировали компоненты бомбы в средства по уходу за волосами и инструменты для маникюра. В Варшаве их посылкой передали в транспортную компанию для доставки в столичный регион.

Курьер получил груз в Литве и на автомашине доставил его в Москву. Далее по указанию отправительницы он передал посылку агенту СБУ — россиянину 1983 года рождения, который под контролем куратора собрал взрывное устройство и установил его на автомобиль потерпевшего, уточнили в ФСБ.

Ранее Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Задержанный рассказал на камеру, что был завербован украинскими спецслужбами.