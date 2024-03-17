Французский наблюдатель назвал преимущества Москвы перед Парижем Французский наблюдатель Ро: Москва выглядит богато, как Париж в прошлом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне выглядят намного счастливее, чем их современники из Франции, заявил французский наблюдатель на выборах президента России Кристиан Ро. По его словам, которые приводит РИА Новости, сегодня Москва так же богата и роскошна, как когда-то был Париж.

Русские выглядят более счастливыми, чем, например, французы. Я сам из Франции, поэтому это единственное сравнение, которое приходит мне в голову. В смысле, когда я оказался в Москве, я почувствовал огромную разницу относительно Парижа. Это богато, это роскошно. <...> Не знаю, это похоже на то, каким когда-то давно был Париж, — заявил Ро.

Ранее немецкий журналист Томас Репер, который приехал на президентские выборы в качестве наблюдателя, отметил, что за два года в Запорожской области провели большую работу по строительству дорог. Он подчеркнул, что голосование на выборах президента России проходит «гладко», «все на месте».

Также сообщалось, что иностранные наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений на выборах в Херсонской области. Так, американский представитель Дэниэль Мартин Ковалик подчеркнул, что регион не выглядит оккупированным, а наблюдатель из африканской страны Пассека Фарумеле пожаловался на лживое изображение России в западных СМИ — западные ресурсы утверждают, будто людей в новых регионах заставляют голосовать, однако ничего подобного он не видел.