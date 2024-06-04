Французских военных призвали сдаваться в плен ВС РФ В Москве у посольства Франции появились призывы сдаваться в российский плен

Фото: МО Украины

В Москве на остановках рядом с посольством Франции повесили плакаты с призывом к французским военным на Украине. Военнослужащих призывают сдаваться в плен российской армии, передает ТАСС.

Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна, — написано на плакате.

Также на нем присутствует фотография французского генерала Эдгара Пюо, который командовал дивизией СС «Шарлемань» и был ликвидирован советскими войсками в 1945 году. Фото сопровождает надпись: «Эти французы уже воевали против России на стороне нацистов».

Помимо этого, снизу написано «Вызывайте „Волгу“ с указанием радиочастоты 149.200. Она создана ВС РФ для украинских и иностранных военных, которые хотят сдаться в плен и безопасно перейти на российскую сторону». Отмечается, что эта надпись продублирована на французском языке.

Ранее СМИ писали, что идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину является блефом. Таким образом он хочет создать «стратегическую двусмысленность» для Москвы, заставив российские власти гадать о возможных шагах Парижа с помощью этих инструкторов. При этом отмечалось, что французский лидер может оказаться в неловком положении, если Москва раскроет его блеф.