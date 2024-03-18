Фотографа обвинили в призывах к терроризму и отправили под арест в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожный фотограф Денис Е. задержан и арестован в Москве по обвинению в призывах к терроризму, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Мужчина проведет за решеткой минимум два месяца.

Уголовное дело против 20-летнего студента-третьекурсника возбуждено 12 марта, задержание произошло через пару дней, когда он вернулся в Москву на поезде из Петербурга. Детали высказываний, которые привели к обвинению, неизвестны.

Известно, что 14 марта молодому человеку предъявили обвинение, на следующий день Басманный суд принял решение арестовать фотографа до 12 мая. Информацию о фотографе могли передать правоохранительным органам недоброжелатели, выяснили «Осторожно, новости». Денис Е. был активным участником транспортных чатов, но несколько месяцев назад после конфликта покинул некоторые из них.

Ранее полицейский из Херсонской области увидел на своей машине пугающую надпись «Ты следующий» и обратился к оперативникам. В ходе расследования удалось установить личность автора послания. Им оказался коллега полицейского, который хотел таким образом пошутить.

Коллега инспектора сразу во всем признался и заверил, что не имел злого умысла, а всего лишь хотел пошутить. Против него могут возбудить уголовное дело по статье о ложном сообщении об акте терроризма.