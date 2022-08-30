Фото с международной выставки моды в московском «Экспоцентре»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка индустрии моды в России CPM — Collection Premiére Moscow

Самая масштабная международная выставка индустрии моды в России CPM — Collection Premiére Moscow — завершится в ЦВК «Экспоцентр» 2 сентября. Для желающих успеть увидеть, что подготовили организаторы осенней, 38-й CPM, выставка будет доступна 31 августа и 1 сентября с 10:00 до 18:00, а также 2 сентября с 10:00 до 16:00.

Гостям представят модели женской, мужской и детской одежды, изделия из кожи и меха, пляжную одежду, нижнее белье и аксессуары. На выставке соберутся главные участники модного рынка, чтобы презентовать коллекции одежды, белья и аксессуаров на весну-лето 2023.