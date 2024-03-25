Появились фото еще двух обвиняемых в нападении на «Крокус» Четвертого обвиняемого в теракте в «Крокусе» доставили в суд на кресле-каталке

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Опубликованы фото еще двух обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл», передает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. По информации ведомства, речь идет о Мухаммадсобире Файзове и Фариддуни Шамсутдине.

Фариддуни Шамсутдину 25 лет, гражданин Таджикистана, уточнили в суде. Судимостей раньше не имел, женат, есть один ребенок. Мужчина официально работал на фабрике «Паркет» в Красногорском районе.

Обвиняемому Мухаммадсобиру Файзову 19 лет, имеет гражданство Таджикистана, холост, детей нет. Он работал парикмахером в Иваново, общается через переводчика, судим раньше не был.

Ранее в отношении второго обвиняемого в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Рачабализода Саидакрами Муродали была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Мужчина признал свою вину.

До этого первый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокусе» Далерджон Мирзоев также полностью сознался в содеянном. По обнародованной информации, ходатайство органов следствия было удовлетворено. Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в подмосковном концертном зале, уточнили в суде.