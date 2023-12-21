Фото авторов NEWS.ru вошли в 100 самых ярких кадров России по версии ТАСС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов) во время своего выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске

Фотографии авторов NEWS.ru вошли в список 100 самых ярких кадров России по версии ТАСС. На одном из снимков, который сделал Сергей Петров, изображен российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время своего выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

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