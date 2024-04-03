Финалиста шоу «Голос» избили в Москве Mash: финалиста шестого сезона шоу «Голос» Бубнара избили в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ладислав Бубнар

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве избили финалиста шестого сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале Ладислава Бубнара. По его информации, певец попал в больницу 1 апреля, врачи диагностировали у него растяжение связок шейного отдела и ушиб головы.

Как передает канал, Бубнар рассказал медикам, что на него напал знакомый. Mash пишет, что врачи оказали артисту необходимую помощь и отпустили домой, в произошедшем разбирается полиция.

Бубнару 33 года. Он является полуфиналистом чешско-словацкого проекта «Суперстар», бывшим участником «Новой волны» и лауреатом конкурса «Пироговский рассвет». В шоу «Голос» Бубнар участвовал в 2017 году в команде Пелагеи.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве избили российского актера и модель Андрея Пакалова. Артист был одет в шубу из волка, лисы и бобра, из-за чего его перепутали с активистом ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Врачи диагностировали у Пакалова сотрясение мозга, раскол передних зубов и ушиб носа.

Певец Стас Михайлов ранее рассказал, как в 2014 году избил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. По словам артиста, сначала тот придумал оскорбительную рифму к имени Стас, после чего спел о Михайлове и больной онкологией Жанне Фриске, нелицеприятно отозвавшись об их творчестве.