Фигуристки пожаловались на подозрительного мужчину после пропажи Горбачевой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Алина Горбачева

Юные фигуристки, посещающие «Чкалов-арену» в Москве, пожаловались на странного мужчину, преследовавшего их на Покровской набережной, сообщает Telegram-канал Mash. Именно на этой набережной ранее были обнаружены вещи пропавшей без вести спортсменки Алины Горбачевой. Местные жители также жалуются на мигрантов и асоциальных личностей, часто устраивающих пикники на набережной.

Личность мужчины, преследовавшего спортсменок, им неизвестна. Отмечается, что на месте обнаружения вещей Горбачевой также замечены следы недавнего пикника. К настоящему времени спортсменка пока не найдена. В Москва-реке работают дайверы поисково-спасательной службы МЧС России. Предполагается, что она могла утонуть.

Фигуристка, победительница юниорского первенства России Алина Горбачева пропала без вести в минувший понедельник, 28 августа, рассказала мать спортсменки. Она вышла из здания «Чкалов-арены», после чего пошла в сторону Владимирской церкви. В последний раз подростка видели на Волоколамском шоссе. Позднее на Покровской набережной были найдены вещи спортсменки. Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту пропажи Горбачевой, ее судьба остается неизвестной.