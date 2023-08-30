Фигуристка Горбачева покинула здание Следкома в Москве после беседы

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, которая была найдена живой в одном из столичных кинотеатров, покинула здание Следственного комитета в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале. Несовершеннолетняя прибыла в СК 29 августа около 23:00 по московскому времени.

Горбачева покинула здание Следкома после беседы с правоохранителями. В ходе разговора выяснялись причины отсутствия фигуристки.

Горбачева пропала без вести в понедельник, 28 августа. Позднее стало известно, что на Покровской набережной были найдены носки, предположительно, принадлежащие ей. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения спортсменки.

Также сообщалось о ссоре Горбачевой с ее тренером в день исчезновения спортсменки. Последний раз городские камеры наблюдения запечатлели спортсменку входящей в парк на Покровской набережной, после этого в поле зрения она не попадала. Фигуристки, также посещающие «Чкалов Арену», ранее пожаловались на странного мужчину, преследовавшего их на Покровской набережной.