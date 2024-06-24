Фигуранты дела о массовом отравлении обжаловали домашний арест Трое фигурантов дела о массовых случаях ботулизма обжаловали домашний арест

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Антон Лозин

В Замоскворецкий суд Москвы подана апелляция со стороны генерального директора компании «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», Антона Лозина на решение инстанции о заключении подозреваемых под домашний арест по делу о массовом отравлении людей фасолью, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Помимо Лозина, приговор также обжаловали глава отдела качества компании Елена Машкова и фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.

В суде зарегистрированы апелляционные жалобы Лозина, Шина и Машковой на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, — передает агентство комментарий суда.

Ранее сообщалось, что Ярославская, Тамбовская и Костромская области расширили географию распространения ботулизма в России. Отмечалось, что еще четверо человек были госпитализированы с признаками заболевания. Общее число заболевших выросло до 375 человек.

До этого стало известно, что более 150 жителей России отравились красной консервированной фасолью. Именно в этом продукте образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм. Источником заражения послужила продукция «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители — ООО «Локалкитчен» (г. Москва) и ООО «Савон-К» (Московская область), изготавливающие полуфабрикат для салатов (фасоль в вакуумной упаковке).