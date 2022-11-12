Фигурантам дела о смерти подростка в Москве предъявили обвинение в убийстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двум фигурантам дела о смерти несовершеннолетнего на востоке Москвы предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, сообщает столичная прокуратура. Отмечается, что задержанные не признают свою вину. Расследование дела находится под контролем прокуратуры Москвы.

В рамках следственных мероприятий было установлено, что сначала 24-х и 21-летний мужчины избили подростка, а затем, после продолжительных издевательств, заставили его принять наркотическое вещество. У жертвы, как передает прокуратура, была диагностирована химическая травма и острая интоксикация, осложнившаяся отеком мозга, в результате чего молодой человек скончался.

К настоящему моменту суд при участии прокуратуры избрал в отношении 24-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря. Мужчина высказался против такого решения. Он попросил избрать для себя запрет определенных действий.

Тело 14-летнего подростка без верхней одежды было обнаружено прохожими днем 16 октября около озера Святое в Косино-Ухтомском райне Москвы. Ранее он не вернулся домой после прогулки со сверстниками. Сначала прохожие решили, что молодой человек «занимается йогой», поскольку он сидел на корточках, его голова была наклонена, а одежда аккуратно сложена рядом.

Позднее полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве. Следствие запросит меру пресечения.