Иностранным диверсантам озвучили приговоры в Москве Два фигуранта дела о диверсии осуждены на 13 лет лишения свободы

Фото: t.me/moscowcourts*

Александр Абрам и Эдуард Бурдилов

Два гражданина Казахстана Эдуард Бурдилов и Александр Абрам в Москве признаны виновными в совершении в диверсии, сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции. Московский городской суд приговорил обоих фигурантов к длительным срокам.

Абраму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима. Бурдилову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Кроме того, в полном объеме удовлетворен гражданский иск ОАО «РЖД».

Ранее российские спецслужбы задержали четырех жителей Крыма, готовивших по указанию украинской разведки теракты на железнодорожных путях полуострова. Теракты планировалось совершить в разных районах Крыма. Это, по задумке организаторов, должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

При обыске у них нашли еще четыре СВУ, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты с украинскими спецслужбами. Возбуждены уголовные дела.