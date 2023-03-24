Фигуранта дела о взятках в ФТС отправили под домашний арест Бизнесмена Красногорского отправили под домашний арест по делу о взятках в ФТС

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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест предпринимателя Дмитрия Красногорского, ставшего фигурантом уголовного дела в отношении замглавы Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова, обвиняемого в получении взятки. Следствие ходатайствовало о заключении Красногорского под стражу, но суд отклонил просьбу, передает ТАСС. По требованию представителя СК заседание проходило в закрытом режиме.

Суд отказал СК в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гендиректору «Росаутоскол» Красногорскому Д. С. и назначил ему домашний арест на срок один месяц и 29 суток, — сообщила судья Елена Николаева.

Красногорский обвиняется по статье о посредничестве во взятке в особо крупном размере, бизнесмену грозит до 12 лет тюрьмы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что бизнесмен признал вину и заявил о своей готовности сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглова и начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александра Алеева, подозреваемых в получении взятки в размере около 3,8 млн рублей. По данным следствия, деньги были получены высокопоставленными таможенниками от Красногорского и еще одного бизнесмена, Артема Бережного, который также был задержан.