Фигуранта дела о массовом отравлении отправили под домашний арест Суд отправил под домашний арест обвиняемую по делу о массовом отравлении фасолью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Руководителю отдела качества ООО «Локалкитчен» Елене Машковой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о массовом отравлении фасолью, передает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. По данным ведомства, обвиняемая была освобождена из-под стражи.

Руководителю отдела качества ООО «Локалкитчен» Машковой Елене Алексеевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов, — следует из сообщения.

Ранее специалисты московского Роспотребнадзора в ходе расследования случаев ботулизма изъяли более 60 тонн пищевой продукции. Отмечалось, что специалисты не рекомендуют употреблять в пищу «Салат лобио из фасоли» в вакуумной упаковке изготовителя ООО «Локалкитчен». Также врачи ведомства призвали при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, стало известно, что один из фигурантов дела о массовом отравлении из службы доставки предпринял попытку скрыться и был задержан в аэропорту. Следователь в Замоскворецком суде Москвы также попросила рассмотреть показания свидетеля о намерении обвиняемых уничтожить улики.