Фигурант дела о взятке главному кадровику Минобороны отрицает вину Мартиросян не признает вину в рамках дела о взятке кадровику МО Кузнецову

Фото: t.me/moscowcourts*

Лева Мартиросян

Подозреваемый по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лева Мартиросян не признает вину в преступлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как отмечается, он отрицает свое отношение к даче взятки с момента первых следственных действий.

Мартиросян с момента первых следственных действий с его участием не признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он придерживается этой позиции и в настоящее время, — приводит агентство слова собеседника.

Накануне стало известно, что защита Мартиросяна обжаловала его арест в рамках уголовного дела. Соответствующее обращение поступило в Басманный суд Москвы. До этого ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц и 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года.

В середине мая появилось видео с коттеджем, который, предположительно, был взяткой Кузнецову. На ролике видно здание кафе «Рай», которое принадлежит обвиняемому Мартиросяну.

Сам Кузнецов также остается под стражей по решению военного суда. Генерал обратился с просьбой пересмотреть решение об ограничении в связи с плохим состоянием здоровья, однако судья не нашел обоснований для смягчения меры пресечения. Также на заседании было объявлено об аресте счетов генерала, наличные деньги были изъяты.