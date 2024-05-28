Фигурант дела о взятке главному кадровику Минобороны обжаловал арест Мартиросян обжаловал свой арест в рамках дела о взятке кадровику МО Кузнецову

Фото: t.me/moscowcourts*

Лева Мартиросян

Защита предполагаемого взяткодателя Левы Мартиросяна обжаловала его арест в рамках уголовного дела начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Соответствующее обращение поступило в Басманный суд Москвы, передает ТАСС.

В суд поступила апелляционная жалоба Мартиросяна Л. А. на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года, — сообщили в суде.

Ранее военный суд отклонил жалобу Кузнецова. Он просил пересмотреть решение об ограничении в связи с плохим состоянием здоровья. Фигурант жаловался на щитовидную железу и общее неблагоприятное состояние. По его словам, за решеткой усилилось влияние различных заболеваний, которые появились в связи с участием в работах после ликвидации последствий ЧС на атомной станции в Чернобыле.

В середине мая появилось видео с коттеджем, который, предположительно, был взяткой Кузнецову. На ролике видно здание кафе «Рай», которое принадлежит обвиняемому в предоставлении взятки Мартиросяну.

Басманный суд Москвы 14 мая арестовал Мартиросяна по делу о даче взятки начальнику управления кадров Минобороны. До этого стало известно о возбуждении уголовного дела против главного кадровика Минобороны, которого подозревают в получении взятки в период с 2021 по 2023 год.