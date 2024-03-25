Таксист Аминчон Исломов, арестованный Басманным судом Москвы по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», заявил о своей невиновности, передает ТАСС. Под арест также отправили его брата Диловара Исломова и их отца Исроила Исломова.
Я невиновен, — сказал обвиняемый в суде.
Исломовым предъявили обвинения в пособничестве террористам, атаковавшим «Крокус Сити Холл». Их поместили в СИЗО почти на два месяца, до 22 мая. Максимальное наказание по статье, которую им инкриминируют, предполагает пожизненное лишение свободы.
25 марта Басманный суд также арестовал четырех человек, подозреваемых в совершении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
По данным следствия, брат Аминчона Исломова Диловар был последним владельцем автомобиля Renault, на котором террористы приехали к «Крокус Сити Холлу» и скрылись с места. Как предполагают следователи, братьев Исломовых в начале марта вовлек в организацию теракта другой фигурант Шамсидин Фаридуни.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» и другими трагедиями в России стоят спецслужбы США и Великобритании. По его словам, ЦРУ и MI6 понимают, что им не удастся нанести России поражение на Украине, поэтому используют террористические акты в попытках подавить Москву.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых