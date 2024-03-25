Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов заявил о своей невиновности

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Аминчон Исломов

Таксист Аминчон Исломов, арестованный Басманным судом Москвы по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», заявил о своей невиновности, передает ТАСС. Под арест также отправили его брата Диловара Исломова и их отца Исроила Исломова.

Я невиновен, — сказал обвиняемый в суде.

Исломовым предъявили обвинения в пособничестве террористам, атаковавшим «Крокус Сити Холл». Их поместили в СИЗО почти на два месяца, до 22 мая. Максимальное наказание по статье, которую им инкриминируют, предполагает пожизненное лишение свободы.

25 марта Басманный суд также арестовал четырех человек, подозреваемых в совершении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

По данным следствия, брат Аминчона Исломова Диловар был последним владельцем автомобиля Renault, на котором террористы приехали к «Крокус Сити Холлу» и скрылись с места. Как предполагают следователи, братьев Исломовых в начале марта вовлек в организацию теракта другой фигурант Шамсидин Фаридуни.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» и другими трагедиями в России стоят спецслужбы США и Великобритании. По его словам, ЦРУ и MI6 понимают, что им не удастся нанести России поражение на Украине, поэтому используют террористические акты в попытках подавить Москву.