Фельдшер скорой помощи сбила пятилетнюю девочку и уехала с места аварии Baza: в Москве фельдшер скорой помощи сбила ребенка и уехала с места аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве работник скорой помощи сбила пятилетнюю девочку и уехала с места аварии, сообщил Telegram-канал Baza. По информации канала, следователи отказались возбуждать уголовное дело, посчитав виновным в ДТП ребенка.

Как передает канал, девочка каталась на самокате во дворе дома, когда ее сбила машина. За рулем автомобиля оказалась фельдшер, которая сразу осмотрела ребенка. Медику показалось, что переломов у пострадавшей нет, она посоветовала приложить к ноге что-то холодное. Мать девочки решила отвезти ее в больницу, где врачи диагностировали у нее закрытый перелом двух костей левой голени.

Фельдшера лишили водительских прав на один год. Как отмечает Baza, по мнению следователей, причин для возбуждения уголовного дела не было, поскольку девочка не смогла вовремя остановиться на самокате и сама въехала в автомобиль. Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру.

Ранее в Москве иномарка сбила трехлетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. 37-летний водитель автомобиля Mazda наехал на ребенка, когда он вместе с матерью переходил дорогу. Пострадавшую доставили в больницу. Сотрудники прокуратуры Восточного административного округа контролируют процесс установления обстоятельств аварии.