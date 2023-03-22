Назвавшийся Конашенковым мошенник уговаривал пенсионера сжечь военкомат

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В Москве мошенник позвонил пенсионеру, представился менеджером Мосэнергосбыта и предупредил мужчину, что вскоре в его доме отключат воду из-за проблем с насосами, сообщает Telegram-канал Baza. Для того чтобы избежать отключения воды, пенсионеру предложили выйти на антивоенный митинг или приготовить «коктейль Молотова» и бросить его в один из военкоматов.

Лжеменеджер при этом представился Дмитрием Конашенковым. Он утверждал, что в их компании не поддерживают СВО. Этот же мужчина продиктовал пенсионеру рецепт приготовления «коктейля Молотова».

Пенсионер понял, что имеет дело с мошенниками, и пожаловался на звонок в полицию.

Ранее в Саратовской области сотрудники местного управления ФСБ задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Диверсия была совершена в районе перегона Зоринский — Трофимовский-2. Поджигателями оказались 42-летний Алексей Кочетков и 56-летний Самвел Погосян. Кочетков рассказал, что трижды был судим и отбывал наказание в колонии вместе с сокамерником, который недавно прислал ему ссылку на Telegram-канал с подработками, где и предложили деньги за осуществление плана диверсии.