Фейерверк попал в толпу на юго-востоке Москвы Baza: заряд фейерверка осыпал искрами людей в Кузьминках на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заряд праздничного фейерверка в честь Дня Победы разорвался близко от людей в Кузьминках на юго-востоке Москвы, писал Telegram-канал Baza. По данным канала, в результате инцидента пострадала девушка.

В Кузьминках один из зарядов фейерверка разорвался слишком низко и осыпал толпу наблюдавших за праздничным салютом людей, — говорится в сообщении.

Девушка подвернула ногу, когда пыталась убежать от падающих с неба частей салюта, уточнил канал. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, добавили в СМИ. Согласно предварительной информации, с жалобами на ожоги к врачам никто не обратился, констатировали авторы публикации.

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