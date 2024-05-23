«Индийский киноактер» изнасиловал и ограбил на 630 тысяч москвичку с ДЦП Москвичку с ДЦП изнасиловал мужчина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском Зеленограде 52-летняя женщина с ДЦП позвала домой мужчину, похожего на ее любимого актера. Он ее изнасиловал и ограбил, передает агентство «Регнум» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Грабитель присвоил себе более 600 тысяч со счетов пострадавшей.

Вечером 20 мая неизвестный мужчина, по словам заявительницы, изнасиловал ее у нее дома, а затем, воспользовавшись ее беспомощным положением, с телефона потерпевшей перевел себе на карту 540 тысяч рублей и $1 тысячу. Ущерб составил 630 653 рубля, — рассказал сообщил источник.

Женщина пояснила правоохранителям, что познакомилась со злоумышленником в соцсети. Мужчина на аватаре был вылитой копией ее любимого 39-летнего индийского актера Ашиша Шарма. В том числе он снимался в таких фильмах, как «Цвета страсти» и «Сита и Рама». Разумеется, прибывший в гости человек не был внешне похож на персонажа.

При медосвидетельствовании у психиатра у женщины диагностировали парасоциальные отношения — это такой тип привязанности, который формируется между человеком и известной личностью.

Ранее в Подмосковье повар из Узбекистана изнасиловал 19-летнюю дочь своих знакомых. Родители пострадавшей дружили с работником общепита и часто отоваривались у него в пекарне. В день инцидента они пригласили мужчину в гости с предложением выпить. После оставили его ночевать и постелили место в комнате дочери.