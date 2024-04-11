Эвакуация 400-килограммового москвича из квартиры попала на видео SHOT опубликовал видео эвакуации москвича весом 400 кг из квартиры

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Telegram-канал SHOT опубликовал видео извлечения 400-килограммового москвича из квартиры. По данным канала, рано утром у 54-летнего мужчины заболело сердце.

Как отметили в SHOT, спасатели в течение нескольких часов пытались помочь москвичу.. На видео мужчина привязан к матрасу веревкой, его извлекают из здания через окно. В ближайшее время москвича доставят в больницу.

На ул. Малая Калитниковская 54-летний мужчина весом более 300 кг вызвал скорую помощь с жалобами на сердце. В двери мужчина не прошел — пришлось вызвать экстренные службы, которые спилили решетки на окнах и вывели его к карете скорой. Однако пациент не влезает в машину медиков, — сообщил осведомленный источник агентству городских новостей «Москва».

Ранее в Тольятти 42-летняя женщина вырастила за три года 24-килограммовую опухоль в брюшной полости, поскольку боялась идти к врачам. В больницу она попала, когда потеряла сознание на улице. Медики диагностировали у женщины доброкачественное новообразование и удалили опухоль. В стационаре пациентка провела 12 дней, а позже вернулась к врачам с благодарностью.