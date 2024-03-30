«Это мой гражданский долг»: москвичи на панихиде по погибшим в «Крокусе» Москвичи посетили панихиду по погибшим в «Крокусе» на девятый день трагедии

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Жители Москвы и Подмосковья посетили панихиду по погибшим в результате теракте в «Крокус Сити Холле», которая прошла у стихийного мемориала рядом с концертным залом в Красногорске на девятый день трагедии. Люди в беседе с корреспондентом NEWS.ru признались, что в ужасе от произошедшего и особенно скорбят по детям, ставших жертвами атаки.

Это мой гражданский долг — помянуть невинных людей, особенно детей, которые вообще не должны попадать в такие катастрофы. Это страшная боль. Это наши потомки, которые должны Россию защищать, а их нет уже с нами, — сказала жительница Москвы.

Женщина призналась, что атака на «Крокус» напомнила ей теракт на Дубровке, когда боевики захватили в заложники людей на мюзикле «Норд-Ост». По ее словам, она не может поверить в то, что подобное возможно.

Это чудовищно. Когда я услышала, что у одного из преступников четверо детей, и вот он так же, чужих уничтожил, детские жизни. О чем он думал? — добавила она.

Она высказала мнение, что концертный зал должен быть восстановлен.

Я думаю, что концертный зал нужен, но мемориал тоже обязательно нужен. Без искусства никак, оно должно нас поддерживать, — объяснила женщина.

Еще одна жительница Москвы пришла на панихиду у «Крокуса» вместе с внуком. По ее словам, они не могли оставаться в стороне. При этом она не поддержала идею восстановления зала, так как считает, что на этом месте должен быть только мемориал.

Очень жалко всех людей, кто погиб. Скорбим со всей страной. Это невозможно. Скорбим. Семьи целые погибли. Дети, взрослые. Просто ужас, — поделилась она.

Другая москвичка также выступила против восстановления «Крокуса».

Можно создать сквер памяти тех людей, которые здесь погибли, — предложила горожанка.

Поминальную службу у «Крокуса» провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. По последним данным МЧС, жертвами террористической атаки стали 144 человека.