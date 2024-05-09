«Это чудесно»: солдаты о марше участников СВО на Красной площади Солдаты ВС РФ обрадовались первому маршу участников СВО на Красной площади

Фото: Агентство «Москва»

Солдаты — участники военной спецоперации обрадовались, увидев отдельный расчет из числа сослуживцев на Красной площади в Москве во время празднования 9 Мая, признался ТАСС командир взвода с позывным Алтай, работающий на Запорожском направлении. По его словам, бойцы мечтают о победном параде по итогу СВО.

Для нас — это наши однополчане, наши боевые товарищи. Видеть их здесь — это чудесно. И мечтаем о том дне — он скоро придет, я уверен — когда парадные расчеты всех частей, которые принимали участие в специальной военной операции, в победном параде уже по итогу СВО пройдут по брусчатке на Красной площади, — поделился Алтай.

Участники СВО впервые с начала спецоперации приняли участие в параде Победы в Москве. В марше задействовали офицеров и солдат, прибывших с линии фронта. Среди них оказались бойцы, принявшие участие во взятии под контроль Артемовска и Авдеевки, в боях под Кременной и на Времевском выступе, а также помешавшие контрнаступлению ВСУ в районе Вербовое — Работино.

Ранее появилось видео, как один из участников парада Победы на Красной площади потерял ботинок прямо во время шествия. На кадрах видно, что после того, как прошла одна из колонн, на брусчатке остался лежать ботинок, который, вероятно, слетел с ноги кого-то из военнослужащих.