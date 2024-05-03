«Это бред»: в зоопарке ТиНАО ответили на обвинения в гибели животных Владельцы зоопарка в Новой Москве отрицают гибель обезьяны и двух страусов

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В частном зоопарке «Планета обезьян» в поселении Краснопахорское отрицают гибель двух страусов и обезьяны в их учреждении, передает РИА Новости. Сведения, которые ранее опубликовала столичная прокуратура, они назвали сфальсифицированными. По словам сотрудницы зоопарка, прокуратура к ним с проверкой не приезжала.

Это не так... Я не знаю, это какая-то сфальсифицированная информация. У нас уже года полтора вообще ничего плохого не происходит в зоопарке. Это какой-то бред просто... мы сами сейчас в новостях это увидели, мы в шоке, — сказали в зоопарке.

Столичная прокуратура утверждала, что животные умерли от истощения. Сообщалось, что в последние дни они питались несъедобными предметами, в том числе резиной. Также надзорное ведомство обвинило зоопарк в том, что большинство животных там истощены из-за неправильного кормления и ухода.

Ранее посетители Ленинградского зоопарка кинули в вольер к выдрам мягкую игрушку, которую животные разорвали и начали есть. Сотрудники зоопарка оперативно отреагировали на происходящее и смогли спасти млекопитающих от возможной гибели.