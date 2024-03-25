Очевидец рассказал о везущем жертв к стрелкам эскалаторе в «Крокусе» Школьник рассказал о везущем зрителей к стрелкам эскалаторе в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» посетители концертного зала попытались подняться по эскалатору, который повез их обратно вниз, где находились стрелки, рассказал в беседе с Lenta.ru очевидец. Он добавил, что заметившие террористов люди побежали, образовалась давка, из-за чего те стали продвигаться достаточно медленно.

Я увидел, что люди пытаются подниматься по эскалатору, который спускается вниз. Это вообще ужасное зрелище, потому что люди поднимаются, он их обратно спускает, а снизу люди накапливаются, — сказал он.

Вечером 24 марта в рамках акции памяти на здании «Крокус Сити Холла» показали проекцию «Летят журавли» под песню советского певца Муслима Магомаева, чьим именем названа концертная площадка. К акции присоединились ряд регионов, в том числе проекцию показали в Пскове, Самаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Липецке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 23 и 24 марта собрали 1341 литр крови для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Отмечается, что всего на пункты сдачи крови пришли почти 4000 добровольцев, из них 815 человек пришли за последние сутки.

Президент России Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших в результате террористической атаки на «Крокус», жертвами которой стали 137 человек. Российский лидер почтил память жертв теракта в церкви на территории резиденции Ново-Огарево.