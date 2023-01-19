Еще одного человека задержали у памятника Лесе Украинке в Москве Полиция задержала пятого человека у стихийного мемориала возле памятника Лесе Украинке в Москве

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Памятник поэтессе Лесе Украинке

Возле памятника поэтессе Лесе Украинке в Москве недалеко от Киевского вокзала полиция в четверг, 19 января, задержала еще одного человека, передает Telegram-канал SOTA. Два дня назад около монумента был организован импровизированный мемориал. Люди приносили туда цветы и игрушки в память о жертвах ракетного удара в Днепре. Прежде журналисты передавали, что правоохранители задержали четырех человек, приходивших к памятнику. В МВД задержания не комментировали.

Канал сообщает, что у подножия монумента лежат цветы. По словам авторов поста, в настоящий момент причина задержания уже пятого человека возле памятника неизвестна.

Прикрепленную видеозапись журналистам прислала жительница дома напротив. Два дня назад, когда к памятнику начали сходиться желающие выразить скорбь по погибшим в Днепре, силовики задержали женщину, с которой была собака. Приславшая кадры москвичка на время забрала питомца к себе. SOTA утверждает, что задержанной вменяют организацию или проведение несанкционированного митинга.

В ночь на 18 января полиция убрала с памятника принесенные туда цветы. Уже днем в СМИ появились данные, согласно которым возле монумента стали дежурить полицейские.

14 января в Днепре ракета попала в жилой дом. В Сети появились кадры с места предполагаемого прилета. Мэр города Борис Филатов заявил, что в результате удара район был полностью обесточен. По данным местных властей, к которым отсылает RTVI, погибли 45 человек, в том числе шесть детей.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления в организации заявил, что в трагедии в Днепропетровске виноват исключительно Киев. По его словам, Украина в очередной раз проигнорировала гуманитарное право и разместила ПВО в жилом квартале, в результате чего сбитая российская ракета упала на жилой дом.