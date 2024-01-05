Еще одна «голая» вечеринка? Почему в Москве закрыли звездный клуб «Секрет» Mash: московский клуб «Секрет» закрыли на фоне скандала с вечеринкой Ивлеевой

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В Москве прекратил работу клуб «Секрет», в котором выступали знаменитости российского шоу-бизнеса и устраивали травести-шоу. Что об этом известно, связано ли происходящее с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой?

Чем известен клуб «Секрет»

По данным Telegram-канала Mash, московский клуб «Секрет» работает с 2008 года. На его сцене выступали певицы Клава Кока, Ирина Дубцова, Ольга Бузова, Бьянка и Анна Седокова. В свободное от концертов время в заведении проводились вечеринки.

Как сообщает источник, в клубе устраивали мероприятия с мужскими гоу-гоу-танцами, травести и драг-шоу. Последняя такая вечеринка состоялась в среду, 3 января, в настоящий момент заведение закрыто, несмотря на анонсы дальнейших вечеринок с развлекательной программой, добавил Mash.

Почему закрыли клуб «Секрет»

По информации Mash, на решение о закрытии клуба мог повлиять скандал вокруг вечеринки Анастасии Ивлеевой.

«Причина: отказ от продления договора аренды и, видимо, перестраховка на случай возможных неудобных ситуаций из-за закона о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена)», — сообщает Mash.

Другие подробности пока не приводятся.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»), прошедшая 20 декабря в московском клубе «Мутабор», обернулась штрафом за пропаганду ЛГБТ для рэпера Vacio, который пришел на мероприятие в одном носке Balenciaga на гениталиях. После вечеринки он также получил 15 суток ареста за хулиганство.

Саму Анастасию Ивлееву признали виновной в совершении административного правонарушения по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Что стало с клубом «Мутабор» после вечеринки Ивлеевой

Клуб «Мутабор» опечатали на месяц после организованной в нем проверки сотрудниками правоохранительных органов и Роспотребнадзора на фоне скандала с вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

Руководству заведения пришлось перенести на февраль по «не зависящим от них причинам» новогодние мероприятия. Также владельцы клуба, по информации Mash, планируют подать иск к блогеру, поскольку считают, что Ивлеева своим мероприятием испортила их репутацию.

«Всего за данное мероприятие Ивлеева отдала три миллиона рублей. Вдобавок по договору она гарантировала не нарушать законодательство РФ и не использовать ненормативную лексику. А также отсутствие провокаций или других действий, направленных на дискредитацию заведения», — говорится в публикации канала.

По данным представителей «Мутабора», они не знали, что конкретно собирается делать блогер. За организацию «голой» вечеринки они планируют взыскать с нее 70 млн рублей.

Что известно о рейдах полиции по клубам в Москве

В Москве в первых числах января полиция провела рейды по клубам, где проходят вечеринки для сообщества ЛГБТ. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», в частности, в поле зрения правоохранительных органов попал бар у Чистопрудного бульвара.

«Была облава, забирали людей», — рассказали очевидцы.

Во время рейда у посетителей бара проверяли документы, один из них был задержан. Причиной стало оскорбление сотрудника правоохранительных органов.

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