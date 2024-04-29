Еще один случай падения ребенка из окна произошел в Москве В Москве трехлетний мальчик выпал из окна, пока его мама ходила в магазин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Еще один случай падения малолетнего ребенка из окна произошел в Москве, сообщила столичная прокуратура. По информации ведомства, трехлетний мальчик был госпитализирован с травмами. В прокуратуре уточнили, что мама ребенка во время инцидента находилась в магазине недалеко от дома.

Еще один случай падения ребенка из окна произошел на юго-востоке Москвы. В 4-м квартале Капотни малолетний, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна квартиры жилого дома. Трехлетий мальчик госпитализирован. На момент инцидента мама малыша отлучилась в магазин, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что это уже второй подобный случай за последнее время. Там призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра, добавив, что падение с окна может стоить ребенку жизни.

До этого прокуратура Москвы сообщила о падении ребенка 2021 года рождения из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже, когда его мать находилась в другой комнате. Мальчика госпитализировали. По факту произошедшего была начата процессуальная проверка.

Преподаватель медфакультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов объяснил, что ребенку удалось выжить, так как он упал на землю. Она, по словам специалиста, смягчила удар.