Еще один очаг кори выявили в Москве Вспышку кори зафиксировали в районе Северное Тушино в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще одну вспышку кори зафиксировали в Москве — на этот раз в районе Северное Тушино на северо-западе города, сообщает «Осторожно, новости». Инфицированный зарегистрирован по адресу: улица Планерная, дом 14, корпус 3.

Как пишет канал, из-за вспышки кори пришлось закрыть приемную столичного депутата Дмитрия Локтева. Роспотребнадзор попросил местных жителей сделать прививку.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы выявлена вспышка кори. Врачи зафиксировали заболевшего в доме на улице Радужной. Жильцам дома рекомендовали сделать прививку в поликлинике или уточнить, есть ли у них иммунитет к заболеванию.

Канал опубликовал фото с объявлением в многоквартирном доме, в котором жильцов приглашают в медучреждение. Известно, что вспышку инфекции зафиксировали во втором корпусе дома № 5 на улице Радужной.

В конце декабря юридический факультет МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори. Мера также коснулась Высшей школы аудита, которая располагается в том же здании на Воробьевых горах. В вузе был определен круг контактных лиц, а также были приняты меры для недопущения распространения заболевания.

22 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил о введении в оборот более 367 тысяч вакцин, применяемых для профилактики кори, краснухи и паротита. В ближайшие дни препараты начнут поставлять во все регионы страны.