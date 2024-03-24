Еще двоих обвиняемых в теракте в «Крокусе» доставили в Басманный суд

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Еще двух предполагаемых участников теракта в «Крокус Сити Холле» доставили в Басманный суд города Москвы, передает ТАСС. Следственный комитет уже предъявил им обвинения.

Уточняется, что в суд поступили материалы об аресте третьего и четвертого фигурантов — это Файзов Мухаммадсобир и Фаридуни Шамсидин. В ближайшее время им также изберут меру пресечения.

Ранее Басманный суд арестовал Далерджона Мирзоева, обвиняемого в нападении на «Крокус сити холл». Он пробудет под стражей до 22 мая. Перед этим адвокат мужчины попросил судью оставить его подопечного на свободе. Он аргументировал свою просьбу тем, что предполагаемый участник теракта является многодетным отцом. Сам Мирзоев полностью признал свою вину.

До этого пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы выложила фотографию второго подозреваемого в нападении на ТРЦ «Крокус Сити Холл». На кадрах видно, как мужчину в наручниках завели в зал для слушаний. Им является 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали. У него, как уточняется, есть ребенок.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет уже заявил, что в России необходимо ввести смертную казнь для террористов. По его словам, теракт в «Крокус Сити Холле» заставляет реагировать на вызовы современности и пересмотреть законодательную базу.