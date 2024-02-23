Енот укусил юную гостью кафе в центре Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

16-летнюю девушку укусил енот в кафе в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Отмечается, что гостье потребовалась помощь медиков. Ведомство контролирует проверку по данному факту.

По предварительным данным, 16-летняя девочка в кафе на ул. Большая Полянка с разрешения сотрудников заведения погладила енота, который впоследствии укусил ребенка за руку. Девочке потребовалась медицинская помощь, – говорится в сообщении.

Ранее жители Краснодара опубликовали в соцсетях кадры с полосатым енотом, забравшимся на дерево на улице Веронской около дома № 10. По их словам, животное могло испугаться собак и убежать на верхушку другого дерева от людей, пытавшихся его снять.

Очевидцы уточнили, что енот был замечен на дереве около ЖК «Италия». Животное никак не хотело спускаться. Когда сотрудники местной администрации попытались его снять, енот убежал от них на другое дерево и забрался на верхушку. Горожане рассказали, что обращались в МЧС, но там ответили, что не могут приехать на вызов.

До этого бездомный енот поселился в подъезде одного из домов в районе Северного объезда в Батайске Ростовской области. Местные жители жалуются, что зверек хулиганит по ночам и мешает им спать.