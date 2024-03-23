Эмин Агаларов выразил соболезнования родным погибших в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмин Агаларов

Певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокус сити холле». В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что этот теракт коснулся его семьи.

Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в «Крокус Сити Холле». Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь, — написал он.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле» террористы были славянской внешности с ростом выше среднего — до 180 см. По данным некоторых источников газеты, преступники могут относиться к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого Telegram-канал Baza опубликовал фото мужчин, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Канал заметил, что и в машине, и в момент нападения они были в кепках. На кадрах видно, что террористы шли с оружием на изготовку. По уточнению Baza, они передвигались на Renault.

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его.