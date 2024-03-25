Эмин Агаларов раскрыл новые подробности пожара в «Крокус сити холле» Эмин Агаларов: крыша «Крокуса» обвалилась через шесть часов после начала пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов рассказал РИА Новости, что попал в здание через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. По его словам, на тот момент уже повсюду лежали тела погибших и раненных, и сотрудники «Крокус сити холла» вместе со спасателями и личной охраной Агаларова помогали выносить их на улицу.

Здание обрушилось только через шесть часов после начала страшнейшего пожара. Некоторые помещения остались целыми, не сгорели <...> cистема пожарной безопасности сработала вовремя и двери были разблокированы. Именно благодаря этому многим людям удалось выбраться, — добавил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что часть эвакуационных выходов в «Крокус Сити Холле» могла быть закрыта, из-за чего люди не могли выбраться из зала во время нападения террористов. По данным канала, Следственный комитет заинтересовался этой информацией: предполагается, что эксперты проведут ситуационную экспертизу.

До этого Следственный комитет предъявил обвинение в теракте предполагаемым участникам нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». Подчеркивается, что в Басманный суд поступили ходатайства об аресте фигурантов дела. Гражданам вменяют теракт в составе группы лиц. Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы опубликовала видео с места событий. На кадрах видно, как мужчину с прижатыми к телу руками заводят в зал.