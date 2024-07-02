Электросамокат загорелся в столичной квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Мичуринском проспекте в Москве электросамокат загорелся внутри квартиры во время зарядки, сообщает пресс-служба МЧС России. Владелица транспортного средства оперативно вызвала пожарных и покинула помещение, что позволило избежать жертв.

В МЧС России о важности соблюдения мер безопасности. Самокатчикам советуют не оставлять устройства на зарядке без присмотра, отключать из сети после достижения 100% заряда, а также не вносить никаких конструктивных изменений в электросамокат, лучше доверить проведение ремонта профессионалам. Кроме того, нельзя использовать самокаты с поврежденным аккумулятором.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявил, что на электросамокатах безопасно ездить в жару. По ее словам, батареи этих устройств рассчитаны на температуру до 60 градусов.

До этого депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили штрафовать на сумму от 30 тысяч рублей покинувших место ДТП водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что это также обяжет «лихачей» не только оставаться на месте происшествия, но и оказывать первую помощь пострадавшим. Вместе с этим депутаты предложили ввести штраф 50 тысяч рублей за управление СИМ в состоянии опьянения