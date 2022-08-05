Электробус загорелся в центре Москвы

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Электробус маршрута с511 загорелся на Страстном бульваре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта. Отмечается, что водитель оперативно высадил пассажиров.

По предварительной информации, водитель, следуя по маршруту, заметил задымление в нижней части электробуса, остановил его, высадил пассажиров и предпринял все необходимые меры для устранения задымления. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

По информации департамента, батарея электробуcа не пострадала. На месте работают оперативные службы. Движение по Страcтному бульвару в сторону Пушкинской площади перекрыто, москвичей проcят выбирать маршруты объезда.

Ранее в Москве вспыхнул пожар в здании на площади 1000 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 400 человек.