Электрика убило ударом тока в Москве «360»: удар током убил электрика в московском районе Отрадное

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Электрик умер от удара токов в столичном районе Отрадное, сообщает телеканал «360». По его данным, мужчина скончался на месте во время ремонтных работ.

Как сообщил источник телеканала, труп мужчины нашли на трубе отопления на высоте шести метров. Отмечается, что мужчина производил ремонтные работы в автотехцентре, там его ударило током и он упал на трубу.

Из-за того, что труба отопления находится под напряжением у спасателей пока не было возможности достать тело погибшего, пишет канал. Источник уточнил, что мужчина был разнорабочим и полез самостоятельно чинить проводку.

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