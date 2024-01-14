Электричка насмерть задавила двоих мужчин в Москве Два человека попали под поезд на ж/д станции Дегунино в Москве и погибли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Два человека попали под электропоезд сообщения «Можайск-Дмитров» на железнодорожной станции Дегунино в Москве, сообщила ТАСС пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Оба погибли на месте от полученных травм.

Предварительно, они переходили железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В СК добавили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее три человека попали под поезд у станции Рижская в центре Москвы. Все они погибли от полученных травм.

До этого в Санкт-Петербурге под электропоезд попала 19-летняя студентка. Она в наушниках и капюшоне переходила пути перед надвигающимся составом в неположенном месте, но уже по протоптанной до нее тропинке. В результате девушка лишилась обеих ног. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии.

До этого в дагестанском Дербенте грузовой поезд сбил 15-летнего подростка. Наезд произошел вне железнодорожного перехода. От полученных травм школьник скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. А в октябре в Алтайском крае товарный поезд сбил 16-летнего подростка, который вышел в габарит следования поезда. Юноша остался жив и был доставлен в больницу.