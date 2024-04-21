МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для москвичей МЧС: на Москву надвигаются сильные ливни и грозы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МЧС выпустило срочное предупреждение о погоде для москвичей, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва». В ближайшие часы ожидается дождь и гроза, которые наиболее сильно повлияют на район Новая Москва. Неблагоприятные погодные условия продержатся до самого утра. Столичный дептранс также предупредил жителей о ливне с грозой и ветре. В пресс-службе ведомства призвали москвичей быть внимательными на дорогах.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Москвы до утра будет дождь с грозой. Будьте внимательными на дороге. Держите дистанцию, избегайте резких маневров. Не отвлекайтесь на телефон во время движения, — указали в дептрансе Москвы.

Ранее жителей столицы предупредили об усилении ветра до вечера 21 апреля. По данным МЧС, порывы будут достигать 18 м/с.

Гражданам рекомендовано аккуратно водить автомобили и не маневрировать на дорогах. Кроме того, следует парковаться вдали от деревьев и обходить рекламные щиты, а также другие шаткие конструкции.

В пятницу, 19 апреля, Москву накрыл девятибалльный шторм. Он произошел из-за балканского вихря «Гори». Ураганный ветер снес металлический лист с крыши пятиэтажного здания. Инцидент произошел на улице Машиностроения вблизи станции метро «Дубровка». Кроме того, из-за ветра в столице повалило несколько деревьев. Парки Москвы были закрыты 19 апреля из-за прогнозируемой непогоды.