Эксперты предупредили, чем обернется повышение ФРС США процентной ставки Эксперты: повышение ФРС США процентной ставки грозит крушением американских банков

Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Дальнейшее увеличение процентной ставки Федеральной резервной системы США может привести к новому краху американских банков, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз банковской системы США с «стабильного» до «негативного».

ФРС повысило ставки в борьбе с рекордной инфляцией, вызванной проблемами с цепочками поставок из-за пандемии коронавируса. Это, в свою очередь, привело к новым рискам, таким как снижение экономической активности и потенциал рецессии.

Примером воздействия роста ставки на банки, зависимые от притока капитала технологических и венчурных компаний, является история с SVB, отмечает ведущий юрист компании Tacen, разрабатывающей программное обеспечение для криптовалют, Джон Бунгаки. С ростом ставки, говорит он, финансовые потоки уменьшались, и клиенты банка стали больше интересоваться выводом средств, а не открытием новых депозитов.

Многие меньшие региональные банки США, не входящие в число глобально значимых инвестиционных банков (GSIB), испытывали растущее давление, поскольку они вкладывали значительные средства в ценные бумаги с процентной ставкой ниже текущей федеральной ставки. Они не ожидали такого быстрого повышения ставки ФРС и активно инвестировали в долгосрочные ценные бумаги с низкой ставкой, — заявил Бунгаки.

11 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB). Associated Press назвало это крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 году. Положение банка объяснили связями SVB с технологическими компаниями, не пережившими падения после пика в период пандемии. Свою роль сыграла и политика ФРС США по борьбе с инфляцией, а также повышение процентных ставок.

Вслед за банкротством Silicon Valley Bank в США объявили о закрытии базировавшегося в Нью-Йорке Signature Bank. По состоянию на 31 декабря 2022 года Signature Bank имел общие активы на сумму около $110 млрд, а также депозиты на сумму $88 млрд.