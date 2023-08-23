Эксперты осматривают место разрушения в строящемся здании в «Москва-Сити» Mash: в строящемся здании в «Москва-Сити» БПЛА повредил пять оконных рам

Фото: Баранов Владимир/Global Look Press

Специалисты приступили к осмотру места разрушения в строящемся здании в «Москва-Сити» после попадания беспилотника, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, повреждено остекление в районе 10–15 этажей.

Канал отмечает, что заменить придется минимум пять оконных рам.

Об атаке беспилотников на Москву в ночь на 23 августа ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, БПЛА попал в строящееся здание в «Москва-Сити». Еще один направлявшийся в столицу беспилотник был сбит системами ПВО в Можайском районе Московской области. Градоначальник отметил, что на места происшествий отправлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что во всех аэропортах Москвы введен план «Ковер». Они не принимают и не выпускают воздушные суда. Подобный план подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта. Также сообщалось о том, что взрывы были слышны в Химках и других районах Подмосковья. По предварительным данным, работала система ПВО по беспилотникам.