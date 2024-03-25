Экспертизы подтвердили, что напавшие на «Крокус» расстреливали жертв в упор ТАСС: террористы из «Крокуса» расстреливали людей в упор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла»

Террористы, участвовавшие в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, стреляли в спину убегавшим зрителям и расстреливали их в упор, об этом свидетельствуют результаты экспертиз. Такие заключения о смерти были выданы многим родственникам жертв теракта, передает ТАСС.

В заключениях указано большое количество травм, среди них [травмы] сердца, головы, аорты. Как нам пояснили, это значит, что стреляли хаотично по людям, как по живым мишеням, на поражение. Смерть наступала мгновенно, — заявил один из родственников погибшей девушки.

По данным агентства, в большом количестве заключений нет прямого указания о причинах смерти. Все дело в том, что на телах жертв выявлено множество ранений, каждое из которых смертельно, поэтому невозможно определить, какое из них было получено первым и привело к летальному исходу. Родным погибших в заключениях сообщили, что причиной смерти стали пулевые ранения в спину при бегстве. Сейчас специалисты продолжают экспертизы на месте происшествия.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал обновленный список погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В перечне числятся 75 человек.