Эксперта МВД заподозрили в краже 3,5 млн рублей умершей пенсионерки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали эксперта МВД по подозрению в краже 3,5 млн рублей с банковской карты умершей пенсионерки. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пропажу средств заметила сестра умершей, ставшая ее наследницей. Она обратилась в полицию, и в результате проверки было установлено, что средства с карты списаны практически сразу после смерти пенсионерки.

В ходе расследования подозрение пало на 40-летнего сотрудника экспертно-криминалистического центра УВД по СВАО. Выяснилось, что в день смерти женщины он побывал в ее квартире в составе следственно-оперативной группы. Предполагается, что при осмотре он заметил банковскую карту и решился на кражу.

Ранее в Екатеринбурге полицейский похитил две золотые цепочки и 40 тысяч рублей у умершего мужчины. Кражу он совершил в ходе осмотра трупа до прибытия следователей. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, а также обязал выплатить матери погибшего 281 тысячу рублей.