Эксперт Ван объяснил, почему усомнился в связи ИГ с атакой на «Крокус» Global Times: эксперт Ван усомнился в причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Эксперт из Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань в газете Global Times объяснил, почему сомневается в причастности «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, если выяснится связь атаки с Украиной, предоставление Киеву американской помощи будет подорвано.

Специалист из Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук считает, что мотив ИГ стоит под вопросом. По его словам, в конфликты на Ближнем Востоке в основном втянуты Израиль и Палестина, а ситуация в Сирии стабилизировалась.

Эксперт Ли Вэй из Китайского института современных международных отношений счел, что теракт в «Крокусе» не совсем соответствует схеме атак террористов-смертников. При этом он назвал маловероятной причастность к трагедии правительства Украины. В Global Times отметили, что некоторые аналитики не исключают связи атаки с украинскими экстремистами. Но эксперты считают, что преждевременно возлагать вину на кого-либо и необходимо дождаться результатов расследования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подонками тех, кто позволяет себе злорадствовать над терактом в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по последним данным, погибли 139 человек. Он добавил, что расследование продолжается. Версии произошедшего будут озвучены тогда, когда следствие посчитает это необходимым.