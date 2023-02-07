Эксперт указал на особенность поведения школьницы, ударившей ножом подругу Судэксперт Никишин: отсутствие раскаяния у школьницы, убившей подругу, — это психопатическая черта

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Судебный эксперт Владимир Никишин в разговоре с NEWS.ru предположил, что девочка, напавшая с ножом на сверстницу в химкинском лицее, может иметь психопатическое расстройство личности. На это указывает тот факт, что после того, как она нанесла ножевые ранения однокласснице, она вернулась в класс и начала спокойно рассказывать о том, что произошло. При этом Никишин считает, что делать окончательный вывод только по этому критерию нельзя.

Из той информации, которую я видел, тот факт, что девочка вернулась совершенно спокойная в класс и спокойно начала рассказывать о том, что она совершила, это навевает мысли об отсутствии раскаяния, что является одним из признаков психопатической личности. Но тут я опасаюсь делать преждевременные выводы. Это все-таки задача психиатров и психологов, — заявил Никишин.

Эксперт отметил, что для психопатов характерны отсутствие моральных норм, нарциссизм, садизм, проблемы с контролем гнева, умение позиционировать себя в зависимости от целевой аудитории.

Никишин добавил, что в случаях с нападениями на школы также бывают задействованы психотические пациенты, обладающие бредом величия, и так называемые «травмированные стрелки».

11-летняя девочка нанесла несколько ножевых ранений своей сверстнице 7 февраля в туалете химкинского лицея. Она позвала одноклассницу в уборную и попросила отвернуться к ней спиной. Сейчас пострадавшая находится в больнице, а нападавшая вместе с матерью проходит психиатрическое медосвидетельствование. Отец нападавшей девочки заявил, что готов оплачивать лечение пострадавшей.